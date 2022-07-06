工紙大廠榮成(1909)因中國大陸解封後需求復甦較慢，2022年6月本業轉虧，但在業外收益挹注下，歸屬母公司稅前淨利彈升至2.27億元、稅前每股盈餘0.17元，雙創近7月高點。惟上半年累計歸屬母公司稅前淨利3.75億元、年減達77.72％，稅前每股盈餘0.29元。

榮成股東常會通過配息1.2元，昨（5）日以14.85元參考價除息交易，最高上漲5.72％至15.7元，填息率達70.83％，終場上漲3.37％、收於15.35元。今（6）日開高續揚2.93％至15.8元，填息率進一步推升至79.17％，早盤維持逾1.5％漲勢，於填息路上穩步前行。

榮成公布2022年6月自結合併營收46.01億元，月增7.96％、年減6.56％，為近3月高點。但本業由盈轉虧，使營益率降至負1.16％，為近4年4個月低點。不過，在業外收益挹注下，歸屬母公司稅前淨利2.27億元，月增達3.66倍、但年減60.25％，稅前每股盈餘0.17元，雙創近7月高點。

合計榮成第二季自結合併營收132.18億元，季減2.43％、年減5.25％，為近5季低點，但本業獲利回升，營益率1.74％，優於首季1.16％、低於去年同期8.92％。歸屬母公司稅前淨利3.65億元，季增達6.54倍、年減65.01％，稅前每股盈餘0.28元。

累計榮成上半年自結合併營收267.66億元、年增6.62％，續創同期新高。惟營業利益3.05億元、年減達86.63％，使營益率自9.09％驟降至1.14％。歸屬母公司稅前淨利3.75億元、年減達77.72％，稅前每股盈餘0.29元。

榮成今年上半年營運陷入低迷，主因中國大陸疫情升溫影響工紙市場價量需求，且受原物料、能源、運輸等生產成本上升影響，加上去年同期兩岸經濟活動復甦，工紙市場需求暢旺，比較基期墊高亦加劇獲利衰退幅度。

法人指出，榮成6月營收回升但本業轉虧，主因上海6月初甫解封，市場相關需求至6月底才恢復，使得單月本業出現虧損。不過，受惠業外認列股利相關收入挹注，使整體獲利表現自低檔顯著彈升。

面對大環境逆風，榮成4月起因應市場需求趨勢調整機台、改為生產毛利率較高紙種。展望後市，由於客戶仍需要些時間去化庫存，法人指出往年會在8月底起逐步進入旺季，屆時市場需求狀況才會較明朗，預期第四季仍會有旺季需求，仍需審慎關注市場需求熱度。