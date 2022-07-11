PChome網路家庭公告6月合併營收為38.61億元，年減9.93％；累計上半年合併營收為228.89億元，年減1.44％；國內大型購物網分析，全球性通膨已衝擊民眾消費意願，亞馬遜、蝦皮、阿里巴巴等業績都看到虧損或裁員，國內電商市場也呈現衰退；東森購物網表示，審慎看待下半年景氣。

在B2C電商事業部分，PChome 24h購物觀察，6月份在國內疫情持續趨緩下，運動戶外商機為點燃買氣的引擎之一，當中又以野餐露營用品、運動鞋服的表現較為突出；後疫情時代國人預防保健意識提升，進一步推升對保健營養食品的需求，帶動站上保健食品的業績穩健成長。

另一方面，暑假在即，正式邁入手遊、電競市場旺季，近期開賣的旗艦級電競手機Black Shark黑鯊5，預購期間銷售超過3500台；APPLE系列產品買氣也持續維持熱絡，通訊整體銷額相較上月雙位數成長；此外，電風扇及冷氣空調的買氣亦明顯加溫，大家電近1個月的業績漲幅達雙位數。

展望下半年，網家結盟中國信託及中華電信推出全台首張三方聯名卡－「中國信託ALL ME卡」已於上周正式上市，不僅首創業界打造全新點數架構，讓信用卡回饋點數可同時跨平台自動累兌，更提供橫跨電商、電信、四大超商、生活繳費等指定通路最高回饋高達12％．並可透過Pi 拍錢包於全台逾38萬個合作店點抵用，將全面升級P幣點數生態圈的服務體驗。

PChome自2018年5月即開始構築「P幣」點數生態圈，短短4年P幣累計發行數已達近百億，未來將持續透過開放、彈性的合作架構，讓線上線下的各行各業都納入這個多元的生態圈，並以Pi 拍錢包為發展核心，積極拓展愈來愈廣泛的應用場景。