篩出陽性的快篩試劑也能拿來賣？一名成大女學生在校內的二手交流買賣臉書社團販售「獨家快篩試劑鑰匙圈」，上頭的快篩陽性2條線清清楚楚，還寫道「社會在走，陽性要有」，想確診、不想考試的人都可以購入，讓同校學生看傻眼並轉發到Dcard。

這名成大女學生在臉書社團「《成大限定》Market版 二手交流買賣 v2.0」發文賣快篩試劑鑰匙圈，一個售價100元，表示考完期末考後與好友開心夜衝，結果這幾天朋友陸續確診，她也不例外，其中有位朋友可能隔離到關出毛病，突發奇想把快篩陽試劑做成鑰匙圈放在成大二手交易社團出售。

這名女學生說，快篩試劑鑰匙圈適合送給想確診、不想考實體考試、不想上班的朋友，「獨家限量，要買要快」。販售文PO出後，立即被其他成大學生轉發到Dcard，傻眼直呼陽性快篩能拿來開玩笑，「有污染性的檢測試劑這樣玩，真的妥當嗎」。

對此，其他網友也傻眼，紛紛留言：「哪個系的？」、「笑死她原本還po限動炫耀」、「自以為幽默的猴子」、「原味快篩」、「真的是自以為幽默」，事後發販售文的女學生也出面道歉，「有人在下面留言提到這件事不適合拿來開玩笑後我就刪文嘍，也有人私訊我問能不能賣，但我們最後也是沒有賣，請大家當作是玩笑看看就好」。

對於快篩試劑陽性要怎麼處理，疫情指揮中心表示，在家使用過的快篩試劑若是陽性，要裝到密封袋中，一起帶去醫院或篩檢站，或是放入密封袋中丟棄。如果結果是陰性，仍要裝到袋子裡密封丟掉。