中國大陸是目前全世界唯一還在堅持清零政策的國家，可想而知對待疫情和病毒的執著，會超出世界上其他國家的想像。繼前一陣子陸續驗出我國出口的白帶魚、竹莢魚包裝樣本含新冠病毒，因此禁止輸入，澳門6月29日也因在我方出口的芒果驗出新冠病毒，將20箱100公斤的芒果全數封存銷毀。三天內又再度表示從台灣出口澳門的芒果外包裝上驗出新冠病毒，因此將暫緩品牌商一週的入口申請。

農委會為此相當不滿，陳吉仲不斷質疑中國的檢驗方式並將問題導向兩岸之間的政治矛盾，認為是中國官方在背後搞鬼，惡意針對台灣農產品所搞的伎倆。問題是，因為在農產包裝驗出新冠病毒而被禁止進口中國市場的，也不只有台灣，農委會和執政黨刻意將此事貼上政治標籤，對於解決兩岸貿易紛爭究竟有什麼幫助？

想了解澳門為什麼要對台灣芒果這麼嚴苛，就不能不去了解在中國官方清零政策的大原則下，澳門政府正承受著怎樣的行政壓力。上週澳門才剛面臨又一波的疫情大爆發，共有超過570名前線的醫護警消人員染疫。於是特別行政區政府不得不在一週內進行三次共涉及超過60萬名澳門居民的大普篩，其中還有超過7000名澳門民眾被強制隔離。且為了阻斷BA. 5.1變種病毒的傳播，還因此封鎖了20多個區域，餐廳禁止內用。這樣的情況聽在台灣人的耳中或許會覺得很不可思議，畢竟台灣政府早就已經放棄清零而是選擇與病毒共存，世界上也真的只剩下中國政府還在如此堅持。但這就是當地的現況，澳門不歸我們管，我們無從置喙。

在這樣的清零堅持之下，中國官方也一直有對所有進口農產品檢驗是否帶有新冠病毒，如果被驗出陽性就是禁止入口、被迫銷毀。也不只台灣出口中國大陸市場的白帶魚、竹莢魚，或台灣出口澳門的芒果，就連經過香港出口到澳門的牛奶、阿根廷出口到中國的魷魚、俄國出口到中國的飲食用品和印度、印尼、越南、美國等地的海鮮等等，全部都曾被中國以包裝驗出新冠病毒為由拒於門外。但這些國家也沒有像台灣這樣，氣得直跳腳然後說中國基於政治理由故意耍小手段。

的確，是有很多國家都對中國始終堅持清零導致進出口貿易受阻感到不滿，但這些國家遇上這樣的狀況，就是把這事當成與中國的貿易紛爭，直接去跟WTO抗議尋求解決。沒有國家像台灣這樣又是農委會，又是縣市首長，又是疫情指揮中心指揮官的，輪番跳下來指著中國罵，然後又大打反中牌，把一切搞得更複雜、更說不清楚。

將心比心，如果今天台灣還在實施清零政策，從中國輸往台灣的農產品上驗出新冠病毒陽性反應，台灣願不願意收？台灣會不會把這些貨物擋下來銷毀？如果台灣會跟中國選擇一樣的做法，我們就沒必要把這次事件往政治無限上綱。（作者為口譯工作者）

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