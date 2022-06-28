張信哲近來推出新歌，獲得許多好評。（潮水音樂提供）

張信哲近來正忙錄製音樂節目，工作滿檔。（潮水音樂提供）

張信哲28日推出新單曲〈牽繫〉，同是經典電玩《倩女幽魂手遊》6周年紀念曲，他表示，改編自《聊齋誌異》的淒美愛情故事電影《倩女幽魂》是華語影壇經典作品，更憶起就讀大學時，曾特地進戲院看這部電影，當時被飾演男、女主角的張國榮和王祖賢的演技迷倒。

他很熱愛此片，至今只要看到電視台重播，還是忍不住再看一次，勾起許多往事回憶。他這次身為新單曲製作人，邀來何啟弘填詞及兩岸音樂人一起參與合作，開心說，這次能以另一種形式與這部經典電影合作，「覺得很榮幸，也希望大家會喜歡我的詮釋」。〈牽繫〉MV中，邀來2位知名當代舞蹈家，分為是曾在北京奧運開幕式演出、榮獲多項金獎級肯定的李清遠，以及在現代舞領域獲獎無數的劉潔共同演出。

張信哲近來正忙錄製浙江衛視《為歌而贊2》及其他音樂演出類型節目。向來熱愛經典文學的他，日前挑戰飆唱知名昆曲〈牡丹亭〉，透過清亮優美歌聲，詮釋跨時空的愛情神話，他感性表示，「經典的故事之所以動人，正是劇作家把對生命和情感的體悟融入到創作中，這次在舞台上透過現代音樂的詮釋將紙本上的劇作躍然體現」，並打趣說：「張信哲歌聲和湯顯祖筆下的愛情有多配。」