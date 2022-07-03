黃明志和陳芳語演唱的〈玻璃心〉入圍「年度歌曲獎」。（羅永銘攝）

33屆金曲頒獎典禮於今日晚間於高雄巨蛋登場，讓高雄現場星光熠熠，而去年以黑色透膚禮服，露出南北半球辣翻紅毯的孫盛希，此次以頒獎嘉賓的身份踏上金曲33的紅毯上，她笑說「這次錄的部位跟之前都不一樣，我也是第一次露這些。」今年他不露半球「大開中門」火辣程度不輸過往。

孫盛希此次選穿澳洲設計師品牌 Auteur品牌服飾，低調的大地色系貼身洋裝，但設計師在洋裝上的挖洞設計，讓他整身服裝顯得特別高調，另外他也選擇以BVLGARI DIVAS’ DREAM系列珠寶，全身上下配戴 BVLGAR寶與腕錶總價值近新台幣900萬元 ，最後以Rene Caovilla 經典 Cleo Platform 裸色高跟鞋，成功引起現場攝影師的一陣狂拍。

另外，以《玻璃心》入圍年度歌曲的陳芳語則以David Koma黑色禮服現身，該禮服剪裁大膽，黑色斜曲線裙拼接薄紗設計，讓他腰間肌膚若隱若現，加上胸前的亮片設計，更成為整體造型的亮點，最後再以Alexander McQueen高跟鞋拉長腿的比例，並佩戴要價85萬元的BVLGARI珠寶收尾。