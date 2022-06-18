在電子、金融、傳產通殺下，台股周五(17日)開低走低，終場收黑197.35點，收在1萬5641點，周線連二黑，成交量3078億元，台積電盤中曾一度跌破500元大關。富蘭克林華美投信認為，受美國鷹派升息，市場懷疑經濟是否開始進入衰退，台股同步跟隨國際股市做修正，預料短期將維持震盪整理格局，須待7月公布月營收財報，供需面才可能較為明朗。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，市場消息對下半年經濟表現偏向質疑，主要因為高通膨率影響經濟表現；而美國聯準會利用貨幣政策，採加速升息希望抑制通膨過熱的情況，確實令市場擔心下半年的全球經濟表現，可以再進一步評估相關數字。

目前不少大型股股價修正幅度較高，投資人該如何因應？ 郭修伸認為，短線上可以觀察下月初的6月營收財報公布，判斷主要電子業等大型股是否存貨過多，或存貨銷貨狀況不佳的情況，但部分有剛性需求的電子次產業，包括：半導體、IC設計、高速運算與5G網通等，仍具有反彈機會。

安聯投信台股團隊表示，股價是由評價乘以每股獲利，評價已經下修，現在基本面下修才正要開始；由於評價面再度面臨經濟展望是否出現變數，或不如預期的壓力，短線上難免得面對評價面與基本面同步修正的挑戰。

由於美股近期仍處於較大震盪格局，加上通膨、聯準會政策步調，仍是牽動市場的關鍵因子，安聯投信台股團隊表示，基本面雜音仍多，因此就盤面上，大致還是處在利多不漲、利空測底，靜待底部浮現的格局。

看好太空商機，第一金投信將於 6月27日推出第一金太空衛星ETF(00910-TW)，投資鎖定衛星設備等四大領域；第一金投信總經理廖文偉表示，15年前馬斯克跌破眾人眼鏡，創造了電動車傳奇，未來15年其領軍的SpaceX可能開創太空新奇蹟，換言之，太空衛星亦是不能錯過的投資星勢力。

第一金太空衛星ETF網羅全世界有爆發力、有前景的衛星設備與通訊服務、太空技術、先進衛星與航太零件公司，在動盪的市場中為投資人找到一片新藍海。