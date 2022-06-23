美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在國會作證時承認升息有引發經濟衰退的風險，但仍將致力抑制通膨，美股終場小跌，道瓊工業指數下跌47點。台股早盤下跌逾60點，失守15300點，台積電下跌6.5元來到488元。

費城半導體指數昨日下跌超過1%，台股ADR周三走低，台積電ADR跌逾2%，聯電ADR跌幅更超過6%。台股現貨部分，台積電早盤下跌6.5元，聯電下跌近1%來到約43.35元，長榮、陽明股價在平盤附近震盪。

法人表示，台股自9日起連跌8個交易日，昨天則回吐21日漲幅，但在融資減肥下，短線上有望醞釀跌深反彈，然而電子、航運產業基本面仍有雜音，都要留意。

道瓊工業指數下跌47.12點，或0.15%，收30483.13點。標準普爾500指數下滑4.90點，或0.13%，以3759.89點作收。以科技股為主的那斯達克指數下挫16.22點，或0.15%，收在11053.08點。費城半導體指數挫跌29.67點，或1.12%，收2619.71點。