國內車燈大廠堤維西交通工業公司今日召開股東常會，董事長吳俊佶指出，去年受到新台幣匯率升值，加上全球塞港、海運價格飆漲，對獲利「不滿意但還接受」，也維持配股，今年在新台幣匯率轉貶，運價也有望下跌，獲利會比去年好。

堤維西2021年合併營收165.77億元，合併稅後淨利為2.37億元，每股稅後盈餘為0.62元。今日股東常會中承認去（110）年度決算表冊外並通配發每股0.5元現金股利。

堤維西指出，去年OEM（代工）市場因IC晶片短缺，影響車廠拉貨力道，營收表現略有下滑，AM（售後）市場雖需求復甦，訂單滿滿，但受制於塞港，缺櫃及運費大漲等因素，無法順利出貨，導致營收無法反映接單需求。

除此之外，原物料上漲及強勢台幣匯率亦衝擊獲利表現，不過北美CAPA產品營收持續成長，及歐洲與其他地區市場不斷增加產品群及價格競爭力，堤維西樂觀估計，今年疫情逐漸紓緩及美元開始升息後，營收及獲利表現依舊可期。

吳俊佶表示，今年營運重點為持續推動車燈產品的CAPA認證、同時還要加快車燈產品的開發速度，有效縮短新產品上市時間，並建置省人力及自動化生產體系，提升產出與生產效能，透過產銷大數據運算分析，精準預測市場季節性需求，提供客戶更及時的出貨要求，確保市場領先地位。

吳俊佶表示，去年因為匯率、運費因素，確實比較辛苦，他個人對去年「獲利不滿意，但還可以接受」，至少還做到能配股，但隨著疫情明顯趨緩，疫後經濟復甦，進而拉升需求，今年大環境比去年好，團隊也會更加努力，交出好的獲利成績單。