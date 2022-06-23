中共中宣部23日下午舉行「中國這10年」系列主題新聞發布會，中國證券監督管理委員會副主席李超出席並介紹中共十八大以來金融領域改革與發展情況指出，10年來，中國股票市場規模增長238％，債券市場規模增長444％，兩個市場均位居全球第二，股票市場投資者超過兩個億，為服務高品質發展做出了重要貢獻。

李超表示，10年來，服務實體經濟的廣度、深度顯著拓展，大力健全多層次市場體系，推出新三板、科創板，設立北交所，資本市場對實體經濟的適配性大幅增強。股債融資累計達到55兆（人民幣，下同），暢通科技、資本和實體經濟的高水準循環，科創板硬科技產業集聚效應初步形成。交易所債券市場也已經成為非金融企業債券融資的重要管道，期貨、期權品種覆蓋國民經濟主要的領域。

李超稱，這10年，市場主體高品質發展邁上新的台階，實體上市公司利潤占規上工業企業利潤的比重由10年前的23％增長到目前的接近50％，國民經濟支柱地位更加鞏固。中國證券期貨經營機構的總資產10年間增長5.5倍，公募基金管理規模目前為26兆元，10年間增長了8倍，行業實力大幅增強。

國際方面，據李超介紹，這10年，資本市場的國際吸引力和影響力大幅增長。行業機構外資股比全面放開，啟動滬深港通、滬倫通，A股納入國際知名指數並不斷提升比重，外資連續多年保持淨流入。

李超表示，這10年，資本市場的韌性和抗風險能力明顯增強。堅持通過改革提升監管治理效能，健全市場的內生穩定和外部約束機制，及時穩定市場預期，資本市場風險總體收斂，基本可控。近年來也經受住了各種國際國內超預期的衝擊，主要指數穩中有升，健康發展態勢持續鞏固。