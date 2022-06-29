中國人民銀行近日召開貨幣政策委員會第二季例會，會中要求強化跨週期和逆週期調節，加大穩健貨幣政策實施力度，為實體經濟提供更有力支援，穩定宏觀經濟大盤。

華爾街見聞29日報導，人行發表的會議新聞稿指出，在境內糧食穩產增產、能源市場平穩運行的有利條件下，要保持物價水準基本穩定，進一步疏通貨幣政策傳導機制，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性。

人行表示，把握好內部均衡和外部均衡的平衡，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定，同時深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，加強預期管理。

此外，要著力穩定銀行負債成本，推動降低企業綜合融資成本。結構性貨幣政策工具要積極做好「加法」，精準發力，加大普惠小微貸款支持力度，支持中小微企業穩定就業。

針對當前大陸的房市問題，人行也指出，要維護住房消費者合法權益，更好滿足購房者合理住房需求，促進房地產市場的健康發展和良性循環。