國內港埠業務費已經24年沒有調整過，台灣港務公司於6月份舉辦「港埠業務費合理化調整方案」說明會，達成共識整體調漲10％為原則。台灣港務公司董事長李賢義今給出明確調整時間，預定7月將送交通部核定，核准後明年1月即可正式實施；全國碼頭工會給予肯定，希望方案能準時順利執行，給勞工好過年。

針對24年未調整的港埠業務費，台灣港務公司今年陸續辦理8場座談會，在6月份召開「港埠業務費合理化調整方案」說明會，與各港拖船、帶解纜、給水、裝卸等港埠服務業者及航商、貨主、相關公協會代表討論協調下，已達成共識平均調漲10％。

但到底何時才能正式實施？台灣港務公司董事長李賢義5日表示，目前還在修正細項，預計7月將送交通部核定，核准後明年1月就可正式實施。

全國碼頭工會代理理事長施永林獲悉後深感欣慰，他指出，在現今通貨膨脹、物價飆高的時候，交通部和台灣港務公司能體恤民情，讓24年都未調整的港埠業務費盡速實施，這對港埠基層勞工來說是莫大的福祉，希望整個方案能準時順利執行，提升勞工的薪資，讓大家明年過個好年，不要辜負勞工的期待。