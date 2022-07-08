京城銀(2809)股價今年以來一路震盪拉回，已較年初高點修正近24％。該行決議自今（8）日實施庫藏股，預計2個月內買回1萬張。在實施庫藏股護體下，京城銀股價今日開高強彈6.72％至34.95元，截至午盤維持逾4.5％漲勢，領漲金融類股。

京城銀7日召開臨時董事會，為維護公司信用及股東權益，決議自7月8日起至9月6日間實施庫藏股，預計在33～38元區間買回1萬張股票，若低於下限將持續執行，占發行股份總數0.89％，買回總金額上限為3.8億元。

京城銀表示，截至5月淨值435.3億元，資本適足率、普通股權益比率及第一類資本比率分別為14.46％、13.29％及13.29％，均優於法定門檻10.5％、8.5％及7％。此次執行庫藏股對資本適足率影響估約0.12％，風險承擔能力仍屬穩健，足以因應未來經濟情勢變化。

京城銀前一次執行庫藏股為2020年3月17日至5月15日，預計於28～35元區間買回1萬張股票，最終於同年3月27日提前執行完畢，平均每股買回價格27.69元，買回總金額2.76億元。

京城銀2022年上半年自結合併淨收益17.14億元、年減達69.51％，為近13年同期低點。稅前淨利11.34億元、年減達77.49％，稅後淨利8.51億元、年減達80.35％，雙創近3年同期低點，稅前每股盈餘1.01元、稅後每股盈餘（EPS）0.76元。

京城銀上半年利息淨收益30.27億元、年增9.83％，手續費淨收益11.64億元、年增達14.04％，但其他淨虧損高達24.77億元，較去年同期獲利18.46億元大幅轉虧，主因認列金融資產帳面價值及俄債減損，拖累整體獲利明顯下滑。