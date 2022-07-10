中正一路該路段未來完工示意圖。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市中正一路是市區東西向重要幹道，車流量大，而該路東往西方向鄰近國道1號中正交流道路段，車流交織複雜，易發生肇事。高雄市交通局表示，為增加效率及行車秩序，取消外側機車道調整為右轉車道，同時重新配置車道，由內至外為2直行車道、1機車專用道及1右轉車道，將於23日進行調整。機車騎士聽聞車道即將調整，大讚「這樣就對了！」

交通局表示，該路口東往西方向現行車道配置由內而外為2直行車道、1右轉車道及機車專用道，為符合用路人右轉車靠外側車道習慣，調整為2直行車道、1機車專用道及1右轉車道，把右轉車道規劃於最外側，可以有效於上游分流各方向車輛，改善右轉車輛與直行機車路口交織問題，同時於路面增設機車圖案，機車騎士只要順著該圖案即可安全順利行經本路段。

交通局指出，將右轉專用車道配置於最外側，這樣的設計，讓臨近路口時右轉車輛搭配號誌上高速公路時，不會與中正一路西往東上高速公路車流同時匯入車道，可以維持右轉車流順進。

黃姓騎士表示，等紅燈時，機車要停在最右側，而右轉車反而在左側非常奇怪，聽聞車道配置要調整時，他大讚稱「這樣就對了！車流越簡單越好。」

另一位劉姓騎士則表示，有些第一次經過路段的騎士，不太清楚機車停等區在最右側，跟著標線走反而容易走錯，增加機車圖案來提示機車車道，讓騎士能即時找到正確路線，這樣確實比較安全，避免增加肇事風險。

中正一路與高速公路標誌標線號誌改善工程將於23日施工，交通局呼籲用路人行經該路段時，應遵循相關標誌、標線及號誌，減速慢行，以維行車安全。