夏季是蚊蟲大量孳生的季節，不請自來的「蟲蟲危機」常常讓人感到頭疼。最近一名網友牽車時發現自己的機車車殼上面，居然突然長出將近30顆密密麻麻的「黃金蛋」，由於不知道是何物，也不曉得該如何處理，才趕緊拍照和廣大網友求助，照片曝光也引發熱議。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社》中分享照片，其中機車的白色外殼上黏著將近30顆粒粒分明的球體，每一顆都金黃淨透，且排列整齊地聚在一起，讓原PO看了忍不住好奇詢問，「有人知道這是啥玩意嗎？長在我機車車殼上，感覺像什麼蟲的蛋，軟的，還亮晶晶的」。

有不少網友看到這一顆顆緊密排列的模樣後，密集恐懼症發作，雞皮疙瘩掉滿地，紛紛留言，「黃金蛋！你要發財了嗎」、「難道是金蟲嗎」、「魚油？」、「蒼蠅的蛋蛋？」、「看起來好噁心」、「被小孩貼香水豆豆？」，也有內行網友認出這些球體的真面目，原來正解是「一種叫瘤緣椿象的昆蟲產下來的卵，建議趕快清除，不然成蟲很會發射臭味」。

內行網友解答其實是瘤緣椿象的蟲卵，不慎觸碰可能會沾染臭味。（圖／取自爆廢公社）

據了解，瘤緣椿象是在菜園裡常見的動物之一，成蟲體長約11至13mm，體色為黑褐色，體背佈滿瘤狀突起，蟲卵通常油油亮亮的，乍看之下非常像小小的魚肝油。要當心的是，如果不慎觸碰到牠們，恐怕會遭到噴出的腥臭毒液沾染，且瘤緣椿象會大量吸食植物和果實的汁液，造成許多傷口，嚴重的話傷口會凹陷連接成片，影響果實外觀或導致果實變黃脫落。