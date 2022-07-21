疫情指揮中心19日宣布散步可免戴口罩，但對散步的定義模稜兩可，引發民怨，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，戶外感染的機率很低，免戴口罩政策應以室內、室外作為鬆綁標準，更說不久的將來，台灣可能在室外都可不用戴口罩。

李秉穎今（21）早接受廣播節目專訪指出，即便指揮中心宣布騎機車不用戴口罩，自己騎機車還是全程配戴，原因在於下車後就要戴上，那乾脆一開始就戴著，但是騎機車未戴口罩，和其他騎士一起停等紅綠燈並不會造成傳染，因為機車彼此的距離不會太近，再加上戶外空間、紫外線照射下，染疫風險並不大。

至於散步免戴口罩爭議，李秉穎說，散步和走路無法明確分辨，因此無法取締，他認為沒有目的的走路稱為散步，有目的的走路叫走路，以美國來說，一直很明確是以室內、室外作區分，室內得遵循戴口罩規定，室外就不用，李秉穎直言「我覺得用室內、室外來規定比較好」，更說不久的將來，台灣可能可依照這個原則生活。

但李秉穎強調，室外空間還是有例外，像是職業球場，雖然是室外，但人都聚集在同一個地方，因此人潮擁擠的室外應視為室內。