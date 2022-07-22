新北市土城區青雲路石門段301地號公有地長期遭民眾占用，養工處、土城區公所近期會勘，進行違章拆除，並花費82萬餘元整地施工，設置YouBike2.0站點、34個機車格，方便民眾使用。土城區公所表示，該地點鄰近宏國德霖科技大學，未來學生通學將更方便，一旁住戶也將有停車空間，將持續盤點公有地占用狀況，充分利用土地。

土城區長陳國欽說，土城區近2年積極整合轄內公有地占用排除，完成土地活化，區公所先前已完成廣明街63巷2弄」及「中央路3段249巷」30年大違建占用排除，並設置機車停車場，近期又發現青雲路石門段301地號公有地長期被私設停車棚占用，因此與養工處會勘，確認土地界址範圍後拆除，落實「居住正義，與民共享」區政政策。

土城區公所指出，土城從去年至今已進行48處土地占用排除及閒置活化，面積達1331坪，創造827位機車格，未來將藉由排除違章建築，活化成公有停車場、公園綠地、微笑單車停車場等公有設施設備，改善生活環境，並發揮土地最大效益。