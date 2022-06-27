新店區竹林路、溪園路、汐止區中華街以及永和區永貞路70巷等4條路段、巷弄，路邊57格公有停車位目前免收費，有民眾因此長期霸佔，為遏止這類情況發生，新北市交通局邀集相關單位會勘，7月1日起將這4路段車位納入停車收費管理，提升路邊停車格週轉率，落實使用者付費原則。

交通局停車營運科科長許芫綺說，為遏止佔用車位問題，2019年至今共整頓137條路段、收管3959格路邊汽車格位。目前全新北市路邊收費汽車格位累計達3萬3418格，尚未收費的汽車停車格則還有有3037格，多半為公私共有，後續將針對公有地部分，先行評估是否納入收費，涉及私有地則以調整為機車位方式，逐步辦理。

許芫綺指出，這4個路段都是平日才會收費，新店區竹林路車格收費時間自上午7時至下午18時，溪園路則為上午7時至晚上20時，均採每半小時10元計時收費；汐止區中華街收費時間自上午8時至下午18時，採計次收費，4小時開單1次，每次30元；永和區永貞路70巷，則是自上午7時至下午20時，每半小時15元計時收費。

許芫綺強調，交通局會持續檢討路邊公有免費停車格問題，除派員按時巡查，遇到無牌或廢棄車輛，就會立即通報環保局或監理機關處理，避免車輛長期占用，提供市民公平分享使用公有停車位，也改善停車秩序及環境髒亂等問題。