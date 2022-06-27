新北市區人口稠密，汽車數量冠全台，停車位不足，新北自2019年以來迄今整頓137條路段、收管3959格路邊汽車格位，整頓車霸、路霸占用，也讓新北全市路邊收費汽車格位累計達3萬3418格，目前尚未收費汽車停車格3037格，多為公私共有，後續將就公有地部分先行評估是否納入收費，涉及私有地則以調整為機車位方式逐步辦理，為讓公有停車位公平分享。

新北市交通局指出，為提升路邊停車格週轉率和落實使用付費原則，新店區竹林路、溪園路、汐止區中華街及永和區永貞路70巷等4條路段巷弄內的路邊公有停車位將自7月1日起納入停車收費管理，遏止車霸。

交通局停車營運科長許芫綺表示，這次整頓的新店區竹林路、溪園路、汐止區中華街及永和區永貞路70巷的路邊停車格計有57格，經邀集相關單位會勘後，決定納入停車收費管理，並落實使用者付費原則。

許芫綺指出，新店區竹林路路邊車格收費時間自上午7時至下午18時，溪園路則為上午7時至晚上20時，均採每半小時10元計時收費。

汐止區中華街收費時間自上午8時至下午18時，採計次收費(4小時開單1次)，每次30元；永和區永貞路70巷自上午7時至下午20時，每半小時15元計時收費，上述路段收費時間均為周一至周五。

許芫綺說，市府自2019年迄今整頓137條路段、收管3959格路邊汽車格位，整頓車霸、路霸占用問題，全市路邊收費汽車格位累計達3萬3418格。

許芫綺說，交通局將持續檢討路邊公有免費停車格納入收費管理，除有專人按時巡查，如遇無牌或廢棄車輛，均立即通報環保局或監理機關處理，避免車輛長期占用，提供市民公平分享使用公有停車位，同時改善停車秩序及環境髒亂等問題。