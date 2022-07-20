農委會主委陳吉仲20日南下雲林縣古坑鄉勘查文旦、柑橘類災損，針對雞蛋每台斤漲價2元，強調目前全台雞蛋數量足夠，漲價是因為市場需求增加、飼料成本上漲，以及天熱產蛋率減少，至於蛋價是否會下降，陳表示「價格由市場機制決定」。

陳吉仲20日在立委劉建國等人陪同下，前往古坑鄉會勘文旦、柳丁、茂谷柑的災損情況，果農反映因3月連續降雨，導致目前出現延遲性災損，希望農政單位伸出援手，陳則指示農改場等相關單位立即進行災損評估，一旦災損超過2成，即啟動天然災害現金救助。

陳吉仲被問及20日雞蛋批發價每台斤漲2元，消費者叫苦連天，陳說，雞蛋產地價每台斤從40.5元變成42.5元，批發市場因此跟著漲2元。漲價原因包括市場需求增加、進口飼料成本上漲，以及天熱產蛋率受影響。

陳吉仲解釋，因疫情紓緩，大量餐廳營業因應旅遊人潮，尤其中南部的需求更大，以前都是把蛋往北部調，最近則調了7000箱、約140萬顆到南部的屏東、東部的台東、花蓮，甚至小琉球也調了幾百箱，夏季原本是雞蛋銷售淡季，但現在銷售量反而增加了。

陳吉仲指出，現在每天雞蛋供應量超過11萬4000多箱，也就是2200多萬顆，總數量沒有問題，將透過雞蛋的調度，滿足全國需要，量的部分會比價格更重要，價格則由市場機制決定。