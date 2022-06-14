美股連日重挫，台股14日堅守在1萬6千點大關，金管會分析，台股無論在累計跌幅、基本面及經濟面上，都算「穩健」及有成長性，即尚有一定支撐力道。

證期局副局長高晶萍指出，首先是今年以來的台股跌幅，若與國際股市相比，到13日為止，台股累計跌幅為11.79％，香港跌幅則為9.96％，日本跌幅6.27％，南韓跌15.89％，道瓊跌幅為16.02％，Nasdaq則跌30.91％，上海跌10.56％，深圳跌19.24％；台股跌幅應算居中，比港股、日股及上海股市略深，但比美股、南韓及深圳要好。

二是基本面尚稱穩健，主要是集中市場5月底本益比12.3倍，現金殖利率4.2％，若加上股票股利4.36％，上市櫃公司第一季營收9.68兆元，同比成長15.18％，稅前淨利1.23兆元，比去年同期成長26.2％，前5月營收則為16.68兆元，則比去年同期成長10.15％，都顯示基本面依舊穩健。

三是總體經濟面上，依主計總處預估，今年台灣經濟成長估有3.91％，顯示經濟持續成長，財政部公布5月進出口統計420.8億美元，創歷年單月次高，1到5月出口成長20.1％，出口連續20紅，國發會今年4月公布景氣對策燈號，亦持續綠燈，代表台灣景氣亦穩定。