今天是警察節，各界送和平警分局員警百年觀音好神衣，及防疫物資、加菜金等，讓和平警分局員警備感溫馨。（警方提供）

今天是警察節，各界送和平警分局員警百年觀音好神衣，及防疫物資、加菜金等，讓和平警分局員警備感溫馨。（警方提供）

今天是一年一度的警察節！防疫期間為確保員警值勤平安，善心人士郭宗岳及戴俊杰分別捐贈殺菌消毒噴劑及快篩試劑等防疫物資；和平警友辦事處主任林克洋特製作「百年觀音」好神衣，還與站長聯誼會長郭忠隴準備加菜金等，讓長年辛苦的員警備感窩心。

警方指出，「Q版百年觀音」也設計「酒後不開車、安全有保障」及「路口慢看停、行人停看聽」宣導文字，提醒大家遵守交通安全保平安，也祝福和平警分局同仁警察節快樂，員警收到警察節小禮物都備感溫馨。

警方說，和平區百年觀音「古靈寺」是谷關地區居民重要信仰之一，谷關古靈寺配合和平警分局宣導交通安全，製作「百年觀音」好神衣，隨附書籤上設計有「Q版百年觀音」、「酒後不開車、安全有保障」及「路口慢看停、行人停看聽」文宣作為宣導品，提醒民眾注意交通安全，並藉由多面向宣導，全力守護轄區治、交安。

和平警分局長陳祥麟表示，特別感謝各界的熱心善舉，捐贈防疫物資及製作治、交安文宣品，持續力挺警察同仁，不僅讓執勤員警安心、警眷放心，同時也提醒民眾，請配合政府各項防疫措施，落實佩戴口罩、勤洗手並保持社交距離，共同攜手防疫，平安度過疫情的挑戰。