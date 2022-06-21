台師大百年校慶鐵騎環島3天抵達嘉義市文化中心前方廣場，大家聚集排出「NTNU 100」字樣，共同完成空拍壯觀畫面。(台師大提供／李侑珊台北傳真)

台灣師範大學校長吳正己率領百位師生，挑戰為期9天的「鐵騎環島」，車隊第3天抵達嘉義市文化中心前方廣場，聚集排出「NTNU 100」字樣，高喊「台師大百年校慶，生日快樂」，共同完成空拍壯觀畫面，象徵台師大穩健邁向未來百年。

「師大鐵騎，Never畏懼；百人環島 永不放棄！」百位師生齊聲吶喊，6月18日展開「鐵騎環島」挑戰，熱血紀念今年百年校慶，EMBA校友會、EMBA單車社數十位學長姊在校門前，夾道歡送百位騎士啟程，一行人從和平校區百年古蹟前出發，預計由西部至東部行經17個縣市，總里程910公里，同時提倡環保及永續發展概念，也串聯各縣市校友會駐點快閃活動，「師大人」互相打氣。

吳正己表示，此次單車環島不僅是挑戰極限，也期許參與師生在環島之旅中，實踐節能減碳永續概念，也對台灣各地有更深的認識，發揮「師大人」關懷社會精神，並沿途喚起各地「師大人」的向心力，一同祝福臺師大邁向百年里程碑，更要為下一個百年扎根，打下永續發展的基礎。

沿途上最大的挑戰，就是烈日當頭的酷熱，還有3天跨越10個縣市、騎了近300公里的疲勞酸痛，各地的校友會及體育系校友分會也在各縣市休息站為騎士加油打氣，提供物資及補給飲料，祝福師生一路平安，讓大家相當感動。

包括桃園市校友會理事長許唐敏、台中市校友會理事長胡金枝、體育系校友會桃園分會會長蘇勝宏、新竹分會榮譽會長田文政、李大麟理事長、台中分會理事長吳應威、彰化分會理事長江永泰，以及桃園市體育局局長莊佳佳、台中市政府副市長令狐榮達、雲林縣教育處處長邱孝文、雲林區校友會總幹事林俊賢等，都率隊熱情迎接車隊，也感謝母校的栽培。吳正己也藉此機會，邀請各地校友在9月28日回母校，參與百年校慶大典。

嘉義區校友會理事長、嘉義市長黃敏惠6月20日傍晚在嘉義市文化中心前廣場，一見師大鐵騎隊伍駛近，大聲呼喊：「我愛師大，我師大，我驕傲！」鼓舞已是疲憊的百位師生。她首要感恩學校栽培與用心，代表嘉義校友先向母校祝壽。她說，鐵騎隊伍能在第三天來到嘉義市，也正是體力進入撞牆期，最辛苦的時候，但所有人依舊堅持，代表著師大活力無限。

她也表示，文化中心是嘉義最美的地標之一，選擇此處迎接師大人，希望環島鐵騎凝聚校友與綠色交通的永續精神，在此將母校優秀良好的文化傳遞出去。黃市長也應邀與百位師生在廣場草地前，排出「NTNU 100」字樣空拍，並齊聲呼喊：「師大鐵騎，Never畏懼，百人環島，永不放棄！」祝福母校生日快樂。

這次環島不僅鍛鍊身心健康，也凸顯台師大在百年校慶嶄新一頁，響應綠色交通永續概念。台師大秘書室永續發展中心主任張子超表示，估計此次單車環島，以自行車取代汽車，以及減少瓶裝水，換算後每人每日減少24.76 公斤的二氧化碳排放，相當於825棵樹吸收的總量。（以1棵樹每日可吸收約0.03公斤計算）

其次在食宿方面，挑選環保旅店與綠色餐廳，減少使用一次性用品，並自備盥洗用具或續住不更換床單及毛巾，以及餐廳採用在地的當季食材、減少運送所產生的碳足跡與環境衝擊。並讓參與者在活動中，紀錄減少使用一次性容器及物品情形，留下最「綠」旅行回憶。