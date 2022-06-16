基隆市議員王醒之16日召開記者會指出，目前基隆市國中特教合格教師的比例是全國最低，但市府並不急於提升，將導致影響特殊教育師生權益，希望市長林右昌能在卸任前，協助降低特教的師生比，並補齊特教教師的員額。

王醒之16日因為確診，以視訊方式參與，他認為基隆市特教老師缺額非常嚴重，但教育處今年進行的教師甄選，卻僅錄取8人。他認為，「降低生師比、提高合格率」是驗證林右昌是否重視特教的關鍵指標。他呼籲林右昌在卸任前，應明確承諾明年續辦特教老師教師甄選，並啟動修法，讓特教教師與普教教師分流計算，才能如實反映特教資源問題。

與會的基隆教師工會特教代表鍾正信表示，依109年特教年報資料顯示，基隆市國中特教師資合格率為65％，到了110學年度，依教育處的資料顯示，合格率更下降至63.3％，顯見國中特教師資合格率的問題，正持續惡化中。

特教教師蘇于晴也強調，特教教師人數不足，不僅讓特生的受教權受損，也等於過度壓榨特師的人力。但教育處僅表示只能提供特教助理員或特教助理教保員。蘇于晴強調，學校是「教育機構」，不是「養護機構」，希望政府正視特教面臨的現實問題。

王醒之強調，近5年來，國中特教生增加17％，但特師卻反倒減少了0.7％，政府應重視特教師生的實際需求以及教師的勞動權益，不應把心力放在數字的合理化，粉飾教育現場的實際問題。

對此，基隆市教育處表示，每年都會檢討並規畫教師甄選，逐年改善特教教師合格率。預期今年教師甄選後，合格率將可望提升至74.6％。另外，市府每年都定期召開「特教班級與教師人力調整研商會議」，調查所轄學校人力需求後，依各校特教學生人數進行全市班級設置與教師人力分配規畫。若有嚴重特殊個案，也會寬予認定學生及教師助理員，以符合學生學習需求。