少子化又逢虎年新生，嘉義市國一新生比去年減少百餘人，嘉義市長黃敏惠攜手8所公立國中拍攝各校特色課程影片，為招生加把勁，8所公立國中目前共有67班約1800餘名新生完成登記報到，還有4班的名額，持續受理登記。

市府教育處表示，嘉義市20所國小（包括嘉大附小）今年有2140名國小畢業生，8所公立國中國一新生預定招收71班，目前共招收67班，每班編班人數最多27人，6月16日至18日辦理登記報到，包括公私立國中共有2180餘人已登記，其中公立國中約1800餘名。

市府教育處表示，民生、北興、嘉義、蘭潭、南興等5校的招生班級已達到目標，大業、北園、玉山等3所國中都還名額可以提供家長為孩子選擇就讀。

市府教育處長林立生指出，嘉義市很重視教育，黃敏惠市長為鼓勵學生在地就學，特別攜手8所公立國中拍攝影片，介紹各校的特色讓家長及學子對各校有更深層的認識。

例如大業國中是嘉義市首間轉型公辦公營實驗教育學校，跳脫傳統制式框架，採用STEAM跨域整合教育，導入CLIL（Content and Language Integrated Learning）雙語教學，用英語來輔導學生學習其他科目，課程強調思考探索。

北園國中為體育排球中心學校，還有「程式＋遊戲」學習（Program＋Game Learning，PGL），強化學生的運算思維程式設計能力，榮獲今年全國貓咪盃SCRATCH競賽暨機器學習AI程式設計示範賽國中遊戲組第3名。

玉山國中注重戶外教育，榮獲2021年教育部「戶外教育成效卓著獎」，也是嘉義市科技自造中心之一學校，「創客教育」實作課程鼓勵學生動手做科學、搞設計、玩科技。