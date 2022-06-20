彰化高中奪下全國高中棒球運動聯賽軟式組亞軍。（吳敏菁攝）

彰化高中奪下全國高中棒球運動聯賽軟式組亞軍。（吳敏菁攝）

彰化高中奪下全國高中棒球運動聯賽軟式組亞軍。（吳敏菁攝）

彰化高中向來給人升學明星高中的印象，日前參加110學年度高中棒球運動聯賽軟式組，竟一路過關斬將，突破重圍，勇奪亞軍，拿下歷年來彰化縣軟式棒球最佳成績，學子們兼顧學業，因熱愛戰勝了一切，一圓兒時棒球夢，實在太激勵人心了。

彰化高中棒球隊先在分組預賽以第一名之姿挺進高中聯賽軟式組32強，再與台中一中、花蓮高中以及中山工商一較高下後，闖入金牌戰，可惜最後敗給四維高中，但也創下彰化高中隊史最佳成績，其中吳尚霖也獲得打擊獎第二名的殊榮。

彰化高中校長王延煌表示，學校沒有體育班以及科班學生，為了兼顧學業，在訓練時間極少的情況下，拿下好成績，實在讓人太振奮，尤其，在很多賽場都能夠逆轉勝，代表學生心理素質、求勝意志相當強烈。

特別的還有，彰中棒球隊總教練由校內的化學老師張家浩擔任，他說，學生從小都有接觸過棒球也有參與社區棒球，向心力很夠，利用午休、放學後，於操場練習場自行安排練習活動，「我僅是從旁協助修正姿勢與現場狀況」、「可見熱愛能夠戰勝一切」。

學生棒球隊長許程安說，球隊獲得許多支持，其中，台北市彰化高中校友會不僅每場到場加油打氣，還提供許多物資上的補給，校長也北上至比賽現場加油，隊員感受到大家的關愛，感謝教練辛勞指導，有教練的付出球隊才有現在的成就，每次關心指點鼓勵都是球隊成長的養分；「我們20名球員會繼續努力，再造顛峰」。

彰化縣長王惠美今天特別表揚，彰中學生允文允武，把蝸牛精神發揚光大，為彰化爭光，並指出過去在國小國中時期一路培養棒球選手，但到高中時期，這些優秀的選手都被挖角到別縣市，因此目前與教育處研議，讓體育、音樂人才的栽培都能留在彰化。