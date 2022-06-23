根據臉書社團「靠北男友／老公」爆料指出，洪員經營賭場，還涉嫌家暴，不過警方表示，目前正在調查中，至於與女子不正當感情交往，以由彰化地檢署偵辦。（翻攝臉書「靠北男友／老公」／吳建輝彰化傳真）

近日有網友爆料，在彰化分局中正派出所、一線三星的洪姓警員，因涉及賭場違紀才被動調不久，又到有女陪侍的KTV喝花酒被檢舉，彰化警察局調查屬實，記洪員1大過1小過，連同之前賭場案共累積處分記2大過3小過，目前已經被列為汰除對象。

據了解，洪員是芳苑人，在警界服務將近20年，過去都在南彰化服務，不過因為連續出包才會被調離熟悉的南彰，轉而到彰化分局服務，根據臉書社團「靠北男友／老公」爆料指出，洪員經營賭場，還涉嫌家暴，不過警方表示，目前正在調查中，至於與女子不正當感情交往，以由彰化地檢署偵辦。

由於彰化分局長是有號稱鋼鐵局長的王國峰所擔任，之前就被王國峰釘上，直指上班態度不佳必須改進，更要求其不得再進入違反風紀場所，不料又被民眾發現檢舉，分局介入調查屬實，召開考績會核定大小過各記一次。

彰化分局也說，洪員的私生活與家暴案第一時間都已經進入調查並處分，但調職後還不知悔改，因此認為他不適合擔任警察職務，將持續調查其是否經營賭場屬實等，若有相關事證，必定嚴辦。