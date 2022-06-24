縣長王惠美被問題下屆選舉，表示「我認真把縣長的工作做好。」（吳敏菁攝）

總統蔡英文21日召見立委黃秀芳會談下屆縣長問題後，總統蔡英文明天將出席小英之友會彰化分會會員大會，彰化縣3位女立委都受邀，綠營研判總統將宣布徵召黃秀芳，對於接下來女女對決，彰化縣長王惠美表示，只要是好人才，大家一起來，並說，「立委把立委工作做好、縣長把縣長工作做好」。

總統蔡英文有意徵召黃秀芳參選縣長，黃秀芳表達還待克服很多問題，主要就是整合的問題，21日接見後，選對會22日約見邱建富深談，即展開勸退，邱建富表示，要持續爭取提名，對於參選已經準備很久，不會放棄。

魏明谷已大半年前就表態要參選下屆縣長，但這次徵召前的協調，並未獲約見，魏明谷之前也曾表示，總統意屬誰，就支持誰，但立委陳素月一直公開表態支持魏明谷，這次黃秀芳披戰袍越見明朗化，同陣營派系也為陳素月叫屈，「若下屆縣長要女女對決才有看頭，也要考慮徵召陳素月」。

黃秀芳一直保持低調，不過明天小英之友在彰化舉辦，綠營人士表示，局勢已經很明朗了，就等待最後的宣布，整合工作也都在同步進行中，戰力會保留到最後。

小英之友會總會長、前彰化縣社會處長黃淑娟表示，這次總統蔡英文來彰化是感謝小英之友會相挺，出席頒發證書，邀請300人參加，不會對外開放，並未特別邀請或拒絕特定黨政人員出席，有保留桌次，但3位女立委，現任民進黨彰化縣黨部主委楊富、前縣長魏明谷都會出席。邱建富表示，明天也會過去致意一下。

對於下屆女女對決，縣長王惠美對於外界頻頻詢問，表示，只要是好人才，大家一起來；她也語帶深意的說，「黃秀芳認真把立委的工作做好，我認真把縣長的工作做好。」支持者解讀，王惠美有信心做好縣長的工作。