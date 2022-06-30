年底九合一選舉，蔡英文總統沒收黨內初選，前立委沈富雄今天痛批，這是台灣民主怪現象，就連美國總統都不敢干預地方選舉，「為何要做的這麼難看？」。至於前副總統陳建仁入籍傳出是為牽制賴清德，他說，陳建仁應該不會選2024，整件事是英系的人在作亂。

沈富雄今天接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，談到民進黨主席、總統蔡英文握有徵召大權，他說，這是台灣民主怪現象，總統竟然把初選制度沒收，就連美國總統都不敢干預地方選舉，「相信蔡英文進行提名時，一定也有參考內部民調，不敢提太弱的人，那為何要做的這麼難看？」

外傳陳建仁入民進黨籍，是為了牽制副總統賴清德，他說，這現象與賴清德2020年想挑戰蔡英文那時很像，蔡英文應該宰相肚裡能撐船，不要去記恨。

他分析，陳建仁應該不會選，整件事是英系的人在作亂，都是考慮到自身利益，如果未來賴清德上任，那到時蔡英文卸任，英系就會鳥獸散，因為總統一卸任，就沒戲場了。

至於2024民進黨會不會有人出來挑戰賴清德，沈富雄預測，總統這位置很吸引人，到時候可能會有人出來挑戰，但有沒有初選並不重要。最近有些南部賴清德支持者，已經表態說要信「賴」台灣，現在這樣做，就是會把其他潛在候選人分為賴派、非賴派，這種行為很可能會造成反效果。