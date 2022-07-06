代表民進黨參選桃園市長選舉的林智堅，遭爆在中華大學的碩士論文涉嫌抄襲。國民黨表示，此事讓總統蔡英文「論文門」再次被關注，林雖出來面對質疑，卻始終聽不到清楚完整的回應，而根據《專科以上學校學術倫理案件處理原則》第三條相關規定，林必須正視民眾的質疑。網友則紛紛痛批，民進黨面對論文雙重標準、說法不可信。

國民黨昨日（5）在臉書發文表示，論文抄襲疑雲鬧得風風雨雨，民進黨上從蔡英文下到林智堅，讓全台灣每一個研究生、學者都在關注，到底你的論文是不是你的論文？很可惜林智堅雖然出來面對質疑，始終聽不到清楚完整的回應。

國民黨引述教育部106年5月31日訂立之《專科以上學校學術倫理案件處理原則》第三條規定：

學生或教師之學術成果有下列情形之一者，違反學術倫理：

（一）造假：虛構不存在之申請資料、研究資料或研究成果。

（二）變造：不實變更申請資料、研究資料或研究成果。

（三）抄襲：援用他人之申請資料、研究資料或研究成果未註明出處。註明出處不當，情節重大者，以抄襲論。

（四）由他人代寫。

（五）未經註明而重複出版公開發行。

（六）大幅引用自己已發表之著作，未適當引註。

（七）以翻譯代替論著，並未適當註明。

（八）教師資格審查履歷表、合著人證明登載不實、代表作未確實填載為合著及繳交合著人證明。

（九）送審人本人或經由他人有請託、關說、利誘、威脅或其他干擾審查人或審查程序之情事，或送審人以違法或不當手段影響論文之審查。

（十）其他違反學術倫理行為。

對此，國民黨強調，以上是教育部的規定內容，大家覺得林智堅的論文，有沒有違反學術倫理？國民黨呼籲林應正視民眾的質疑，為何同時兩篇論文都有涉及抄襲問題？請不要迴避，而是該開一場讓媒體提問的記者會。

此文獲超過2100個讚、超過440則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「林智堅害慘老闆蔡英文了，現在大家又在談論文門了」、「蔡英文現在應該覺得很煩」、「所以李眉蓁不行，別人就可以，雙標黨」、「學學李眉蓁誠實面對，放棄學位吧」、「民進黨的人都應該把論文拿出來檢視一下」、「連錯字『藍球』都一模一樣」。