台東縣110學年度學生期末共同評量，國小21至22日登場、國中將於28日至29日舉行，參與國小生約4174人、國中生約3400人，總人數約為7574人。台東縣府教育處表示，若因確診或居家隔離無法參與測驗者，學校可視情況採用補考或多元評量方式進行。

學生期末共同評量科目分為國語文、英語文、數學、自然科及社會科5大考科，參與年級為國小3至5年級及國中7、8年級。此外，台東縣日前受疫情影響，國中小暫停實體課程3週，透過此次共評同步檢視線上教學成效。

教育處長林政宏表示，部分考生若為確診或居家隔離對象，無法到校參與測驗者，請學校可視情況採用補考或多元評量方式為學生進行期末評量。

林政宏指出，去年因疫情衝擊停止辦理期末共同評量，本學年為辦理的第2年，辦理期末共同評量主要目的，在於使學生了解自己的學習狀況，教師也能藉此檢核教學狀況，以適度調整教學模式。

另外，為維持評量公正性及提供學校協助，教育處安排同仁至學校協助試務工作進行；評量後的學生成績將妥善運用、分析，據此擬訂、調整相關政策以合理分配教學資源並維持學生基礎學力。