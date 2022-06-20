認助清寒學生攻上明星大學　盼翻轉人生善循環

「即使國中的基礎沒打好，高中是重來的機會，絕不放棄自己。」在財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會受認助學生中，有一位台北市立華江高中張同學考取台北醫學大學生物醫學工程系、台北市立南湖高中廖同學錄取國立陽明交通大學應用數學系，分別以繁星、個人申請的管道攻上明星大學，這是他們的第一志願。他們都感謝有認助人的幫忙而沒有後顧之憂能專注學業，未來盼翻轉人生、回饋社會。

張同學父母都領有身心障礙手冊，父親患有糖尿病、胃食道靜脈瘤等，歷經各種手術與換肝，只能在家休養，母親則因心臟不好，裝有心律節制器，家中經濟來源主要依靠低收補助及母親打零工來支撐，新冠疫情爆發後，母親工作受影響做一休一，家中狀況雪上加霜。張同學說，他會分擔照顧父親，只是父母都希望他專注學業，不贊成他打工。因此他努力讀書獲得好成績，申請校內外各項獎助學金，以此減輕父母的壓力。

張同學說，感謝認助人每月3000元生活費的幫助，能讓他買參考書、補習，他每月寫信分享學校遇到的趣事、家中的狀況，即使沒與認助人見過面，靠著書信的往來，也讓他感覺有位長輩在傾聽自己的心聲。高二選擇第三類組，除了自己對理科有興趣外，也考量到未來職業薪資，繁星申請台北醫學大學生物醫學工程系，就是兼顧工程與醫學的選擇，很開心能順利上榜。他說，錄取後更了解到母親裝的心律節制器就與此科系相關，未來也期盼再努力拚翻轉人生，回饋社會。

南湖高中的廖同學以個人申請錄取國立陽明交通大學應用數學系，廖生為單親家庭，母親是中國籍外配，以清潔工有限收入，獨自撫養三個子女，家庭經濟不寬裕。廖生努力念書奮發向上，以優異成績申請國立陽明交通大學應用數學系、清華大學、成功大學、中興大學、中山大學等多校，他很開心順利錄取第一志願國立陽明交通大學應用數學系，未來將以教師、工程師等穩定的職業出路為目標，身為長子也期許自己為母親分擔家計。

廖同學說，很感謝認助人長期的幫助，高中每月3000元的認助金讓他能夠補習、買參考書是很大的幫助。在他拼大學的這段時間，他專注考試、準備個人申請各項資料，感謝認助人支持他讓他無後顧之憂，希望未來有能力回報社會，讓社會充滿善的循環，傳遞更多溫暖。

台北市教育局認助清寒學生基金會董事長曾燦金表示，基金會前3年共認助了5,524位學生，今年至今已認助1,744人。感謝認助人的幫助，讓這些優秀學生能安心就學，有更多的資源用在學習所需，期望他們往後也能在課業上努力不懈、完成自己的理想，未來在社會上發揮所長。希望有更多的善心團體與個人加入認助清寒學生，可定期定額認助，亦可零星小額捐款。每個人可以評估自己的能力，用不同方式幫助弱勢家庭的小朋友。相關認助資訊請洽教育局認助清寒學生基金會，電話：2727-5925或參考基金會網站http://fhus.taipei/