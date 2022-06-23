暑假將屆，搶攻國旅商機，福容大飯店宣布自7/3起福容搶先回饋會員，於平日入住福容大飯店全連鎖指定專案，提前加碼補助800元，每間分店限量100名，先住先補助。7/15後再搭配觀光局國旅振興補助1,300元，最高一次折抵2,100元，再享最多88折的會員折扣。來不及搶到提前補助名額的人，福容淡水漁碼店再推雙重優惠，7/15前入住官網專案，除了享有國旅住宿補助外，還贈送800元館內消費抵用券以及會員好禮二選一，下半年度住宿好康超多。

迎接暑假旺季，再搭上國旅熱潮，福容大飯店加碼補給會員最精省的旅遊方案！7/1日至7/14期間，只要免費加入福容享福卡會員，並於平日（週日至週四）入住官網專案（使用官網、APP或電話訂房）即可補助800元，每間分店限量100名。7/15後若分店尚有名額，則客人最多可以補助到福容的800元再加上政府補助的1,300元，總共折抵2,100元，再另享會員分級折扣，金福級88折、銀福級9折、新福級95折優惠，先住先補助。

配合政府腳步，7/15-12/15國旅補助期間福容淡水漁碼店推雙重優惠，第一重：使用國旅補助1,300元，凡入住官網專案（使用官網、APP或電話訂房），飯店再加碼贈送800元館內消費抵用券以及入住房型免費升等一級，每專案送一份。消費抵用券限住宿期間可全額抵用加人加價、房型升等、館內餐廳、休閒設施及活動。第二重：凡福容會員使用國旅補助，加贈阿熊小玩偶或環保提杯袋二選一。

福容墾丁店7/15-8/31平日入住「Fun4一夏」住房專案6,800元起，再享國旅補助1,300元，加碼贈價值1,300元好禮─500元海景升等抵用券2張、150元餐飲和休閒抵用券各1張。7/1-9/30入住福容台北一館只要3,099元（不含早），最高折抵國旅補助1,300元後，另享提前兩小時入住，每房再贈送福隆店「霹靂布袋戲沙雕門票」2張。好康優惠不等人，快即早訂房趁暑假Fun玩福容一夏。