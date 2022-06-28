國旅補助將於7月15日上路，民眾於平日出遊，自由行住宿最高可補助1,300元，遊樂園則是票價3折優惠。六福旅遊集團旗下台北六福萬怡酒店、關西六福莊、六福村主題遊樂園搶攻國旅補助商機，除了平日入住飯店官網住房專案皆適用補助之外，更分別加碼推出不同優惠禮遇，期能搭上新場復甦列車，創造更多人氣與買氣。

關西六福莊再加碼入住指定「Cool瘋樂園 暑假住房專案」，只要出示兒童新冠肺炎疫苗接種紀錄卡，依照各房型人數上限，額外贈送至多兩位兒童免費入住。台北六福萬怡酒店則推平日入住指定專案可升等豪華客房及第3～4人免費入住、加贈500元餐廳消費抵用金。六福村主題遊樂園推出今夏最嗨「部落狂歡」慶典，有全台唯一轟炸水派對、絕美達努煙火秀，還有全民期待已久的六福水樂園，歡慶十周年，搭配國旅補助，享平日現場購票享牌價3折，單玩水樂園只要180元，水陸雙樂園400元有找。

關西六福莊為有環保標章認證的綠色度假飯店，從7月15日開始，民眾只要平日入住官網任一專案，即可折抵國旅補助最高額度1,300元，另因應暑假到來，特別再加碼指定「Cool瘋樂園～暑假住房專案」，3人入住剛果原野客房兩天一夜，除有早餐3客、六福村兩日入園手環3人份、兒童水槍1份、酷星冰雪糕1支，只要9,900元起＋10％，再出示已接種之兒童新冠肺炎疫苗接種紀錄卡，依照各房型人數上限，額外贈送至多兩位兒童免費入住（不含專案內容）。

台北六福萬怡酒店為南港唯一五星級國際飯店，也適用於國旅補助最高優惠，平日入住官網任一住房專案，除了現場折抵1,300元之外，再加贈500元餐飲抵用金，當次入住於餐廳內消費滿2,000元，即可折抵使用。至8月31日止，若是平日入住「瘋玩樂園」、「隨心樂悠遊」、「1＋1六福雙城假期」等住房專案，則有平日免費升等豪華客房、第三、四人入住不加價（不含專案內容），最後可再參加小黃卡抽獎活動，入住時出示滿三劑疫苗接種紀錄卡，就有機會抽中豪華客房免費住宿券、套房升等券、餐飲抵用券500元等精美好禮。