國內電價7月喊漲，觀光旅宿未納入凍漲業別，晶華酒店董事長潘思亮表示，由於國境並未開放，國際觀光飯店業首當其衝，希望能夠「個案處理」，像是針對房價收入仍舊腰斬，經營比較艱困的業者「凍漲」電價。至於電費漲價能否反映在房價上，潘思亮直言「很難」，以目前的市況，不殺價就不錯了。

潘思亮表示，台灣許多國際觀光飯店面臨客房營收腰斬，如果可以針對這些比較困苦的業者提供「個案處理」，像是凍漲，會是比較好的作法。潘思亮特別強調，他不是為晶華爭取，晶華仍是獲利，沒有一定要，但必須代替產業界說出需求。

潘思亮今日出席「晶華菁華-潘思亮從成長到重生的經營抉擇與哲思」新書發表會，會後談及電價調整與國旅補助議題。潘思亮說，國境迄今未開，對以國際旅客為主的國際觀光飯店而言仍屬艱困，雖然晶華還沒算過影響數，但希望政府能個案處理。

潘思亮表示，國旅雖然是不錯，但未必能反映在國際觀光飯店上，要說漲電價就反應成本在房價上，以目前狀況不太可能，為了穩定現金流，搞不好還要殺價促銷。

潘思亮表示，上漲的不會只是電價，還有能源及其他物價，物價是肯定會漲的，台灣上漲的也沒有國外多，將促使當地供應鏈重組，愈早發生、也能愈早因應，其實飯店業現在已經很像工廠，電價其實是「小事」，最大挑戰反而是人力。

潘思亮強調，台灣飯店業面臨的人力荒，跟十幾年前製造業面臨的一樣，現在用再多薪水都找不到房務、找不到清潔人員，就跟當年製造業找不到工人，才開放外勞的狀況一樣，事實上開放外勞是蠻成功的，台灣是有能力、也有經驗開放外勞。

對於7月15日將上路的國旅補助，潘思亮表示，這些政策都是「好意」，他代表飯店業表達感激，但電價調漲是否直接抵銷國旅補助措施？潘思亮認為，這兩件事情一碼歸一碼，電價調漲是電價調漲、國旅補助是國旅補助，不需要混為一談。