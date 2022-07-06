香港特首李家超上任後今首次出席立法會備質詢，他表示會盡早成立4個工作小組，由司級官員帶領，處理跨代貧窮、土地房屋供應、公營房屋項目和地區事務。

李家超表示，協助弱勢社群擺脫跨代貧窮的小組，會由政務司長陳國基帶領，提出政綱中協助居住在劏房初中學生的扶貧方案，計劃將由政府主導，團結社會力量，並會設定指標，以便衡量成效。至於土地房屋供應統籌組，會由財政司長陳茂波帶領，負責統籌協調土地發展的政策局和部門，要提速、提效、提量，優化程序。

公營房屋項目行動工作組，由財政司副司長黃偉綸督導，要在政府上任100日內，提出加快興建公營房屋的建議，主力處理公屋提前入住計劃，目標是提早供應公屋。

地區事項統籌工作組會由政務司副司長卓永興帶領，會先訂定要處理的地區事務，例如處理衛生、環境和市容等問題，目標是1至2個月內要付諸行動，並將行動的經驗轉化為方案，常態在不同地區執行。

李家超強調，已要求局長下月呈交指定項目的指標，以了解項目進度，解市民所困。他又透露會成立「特首政策組」，工作主要針對香港內部，充分理解國家發展，審視國際形勢，制訂全面政策。

他指出，區議會任期有時限，政府會積極研究地區行政改革，會審視過去制度失效和受到破壞的經驗，制訂符合基本法和本地法例的方案，並將會在下次區議會選舉前決定路向。