交通部前部長林佳龍日前終於點頭出戰新北市長，今（10日）召開了「民進黨新北市長推薦候選人聯合記者會」，現場邀請了台南市長黃偉哲、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁與嘉義縣長翁章梁等人出席。黃偉哲直言，林佳龍過去擔任過許多不同領域的職務，「是不可多得的行政人才」，相信林未來一定能帶領新北市邁向新紀元。

黃偉哲今出席記者會致詞時，首先提到自己從熱門的三國志題材遊戲上，想到劉備與諸葛亮第一次見面、要請諸葛亮出來的「隆中對」，並且指出他認為民進黨的「隆中對」就是新北與台北。

黃偉哲指出，社會各界與黨內前輩、好朋友們都不斷努力邀請林佳龍出戰新北，「在策略上是一個最好的策略，在情誼上也是林佳龍非常熟悉的地方」，尤其新北市的雲林同鄉會「是最強的」（林佳龍的籍貫為雲林縣麥寮鄉）。

黃偉哲直言國家未來的規劃「需要好的人才」，而林佳龍過去曾擔任國安局諮詢委員、新聞局長、台中市長與交通部長，「不管在外交、國防，還是市政、交通等領域，都是不可多得的最好行政人才」，相信未來可以帶領全台最大城新北市，邁向新的紀元，「讓我們為佳龍加油！」