天然腳踏車鎖頭？一名網友日前準備取腳踏車時，竟發現前輪有一條蛇如鎖頭般纏繞車輪，他無法騎乘感到相當苦惱。文章曝光後，內行網友驚喜表示，該蛇為黑眉錦蛇，是第三級保育類動物。

這名網友10日在臉書社團《爆廢公社二館》發文，貼出1張腳踏車輪的照片，透露自己日前準備取車時，意外發現有一條蛇不請自來，緊緊地纏繞在腳踏車輪的前叉與輻條上不願離去，害他不敢輕舉妄動，深怕一騎車就會弄傷蛇。

黑眉錦蛇纏繞在腳踏車的前輪與輻條上，讓網友不曉得該如何是好。（翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》》）

驚人的畫面曝光在網路上，火速掀起網友討論，不少人驚呼表示，「這鎖優啊！沒人敢偷車了」、「這鎖優阿！沒人敢偷車了」、「新型的腳踏車大鎖」、「收編了啦」、「鎖界的最新科技」、「沒毒，自己動手解開」、「救救牠吧，其實他自己也解不開」。

還有內行網友一眼認出蛇的品種為黑眉錦蛇，根據資料顯示，黑眉錦蛇為第三級保育類動物，屬無毒大型蛇類，出沒在2000公尺以下中低海拔地區，若隨意獵殺會觸犯動物保護法，民眾發現可撥打市民專線通報處理。