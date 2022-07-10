大陸一線紅星楊冪昨天(7/9)參加《密室大逃脫4》節目錄製，驚爆受傷意外，被目擊捂著臉坐上救護車離開，其工作室事後證實此事，並提到「眼皮眼角處有外傷，已做縫合處理」，官方粉絲團於今天凌晨也發文，曝光楊冪最新傷勢與病況，至於因受傷得休息幾天，則尚無具體時間。

楊冪在錄製節目時受傷，且傷到的女明星最重要的臉部，而在目擊新聞曝光後6小時，楊冪工作室才發文說明，引發粉絲不滿，事後楊冪鐵粉凌晨在官方粉絲團更新後續，透露楊冪的傷勢處理，請來的是長沙數一數二的專家，過程順利，「用的是美容針，縫針之前打了破傷風和麻藥，過段時間看治療情況再拆線，後面肯定會等醫生說可以工作了才會開始」。

粉絲團曝光楊冪最新傷勢，過程打了麻藥與破傷風，引發揣測。(翻攝自楊冪官方粉絲團微博)

粉絲也透露，處裡完傷勢的楊冪，已經安全地回到房間，吃了藥休息，未來會遵照醫生建議靜養，工作人員也會每天貼身照顧，而粉絲團提到的打破傷風跟麻藥，讓部分網友擔心，揣測眼角周圍會需要縫合，應該傷口滿嚴重，「打了破傷風肯定是被尖銳鐵器割傷」、「會需要打破傷風應該是金屬劃破的吧」，也因此楊冪受傷話題持續延燒，關心她後續養傷不知會不會留疤等，盼她能早日康復。

事發後，《密室大逃脫》製作單位也在官方微博貼出道歉聲明，承認楊冪確實是在錄影途中發生意外，第一時間已將她送醫，也跟楊冪真誠道歉，並且承諾：「節目組將認真檢討，和各部門進行安全教育，嚴格把控安全生產，保障嘉賓和工作人員的安全」，並感謝醫護專業的處理照顧，以及外界的關心。