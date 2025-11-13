台灣麵包店林立，不少人會購買麵包當早餐或點心，美食網紅「魏魏 Wei」就發現，台人拿起麵包夾時會有「空夾兩下」的習慣，影片發布至今已有93萬人瀏覽，一票網友直呼自己也習慣這樣做，全聯小編留言表示，「空夾兩下，是為了跟麵包宣告我的光臨」，也有人指出，其實習慣性夾2下是為了測試夾子的彈性。

美食網紅魏魏 Wei在社群平台Threads上發影片，表示台灣人到麵包店，拿起夾子後一定會對著空氣快速夾2下，挑選麵包時，也會對著麵包陳列架繼續空夾，影片吸引93萬人瀏覽、4.6萬人按讚。

貼文引起一票網友討論，笑說這聲音是夾給麵包聽的，「按兩下從來不是為了自己開心，是為了讓麵包們緊張起來」、「要做點假動作，不可以讓麵包知道下一個被夾的是它」、「不先夾兩下 進麵包店的感覺都不對」、「認真問，這個習慣只有台灣人才有嗎？」。全聯小編也前來朝聖，表示「必須要空夾兩下，跟麵包宣告我的光臨」。

不過也有人說，其實習慣空夾是為了先測試夾子彈性，「實際點來說，應該是怕不好夾，所以一定要先空夾兩下測試，因為我就拿過爆難夾的」、「我也會夾兩下，但我是想測試夾子的彈性，確定夾麵包的力度」、「是為了測試好不好夾，工欲善其事 ，必先利其器，不然麵包會跑掉」。