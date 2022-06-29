交通部觀光局即將推出「悠遊國旅」國旅振興方案，7月15日起正式上路，除旅行社組團可申請補助、遊樂園門票有3折優惠，最受關注的還有自由行每房每晚可補助800至1300元。不過，實施細則自政策宣布以來遲未公布，讓業者相當緊張，觀光局主任秘書林佩君今表示，細則這2天就會對外公布。

交通部獲得行政院55億元挹注，辦理國旅振興，自由行旅客周日至周四入住合法旅宿，每房每晚可獲得800元補助。若符合入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、環保標章旅館，以及旅客本人接種3劑疫苗等6項條件，可另外加碼500元。

由於預算有限，觀光局已規劃補助採「先住先贏」，而非「先訂先贏」。林佩君指出，觀光局會每天追蹤預算使用情形，在用罄前2周公告提醒，讓消費者和業者提早安排、更改行程。

至於使用方式，觀光遊樂業只要登錄簡單資訊，包括民眾的身分證字號、姓名、連絡電話等，就可以預約。旅宿業則比照過去振興採用的方式，報到入住時以身分證、健保卡等證明身份並登記。

林佩君也說，悠遊國旅方案已在6月完成規劃，目前方案在行政院，主因是該方案原訂第4季推出，但各界都很期待，所以把推行期程提前到7月15日。因期程調整，行政院也必須確認，最快這2天就有機會對外公布。