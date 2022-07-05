暑假搭乘「墾丁快線」除享有半價優惠外，業者還加碼推出百萬好禮，最大獎為「日本東京雙人5日機＋酒」，藉此鼓勵民眾遊墾丁。（謝佳潾攝）

暑假搭乘「墾丁快線」除享有半價優惠外，業者還加碼推出百萬好禮，最大獎為「日本東京雙人5日機＋酒」，藉此鼓勵民眾遊墾丁。（謝佳潾攝）

後疫情時代拚觀光！台灣好行「墾丁快線」除受觀光局補助推出暑假搭乘享有半價優惠外，業者還自行加碼送百萬好禮，當中最大獎為5組「日本東京雙人5日機＋酒」，每搭一次高鐵左營站至恆春以南各站點，即可獲得一次抽獎機會。

屏東客運公司董事長郭子義指出，墾丁快線是由屏東客運、高雄客運、國光客運聯合經營，多年以來都是全台48條快線中運量最高、評鑑最好的，雖然疫情間受有影響，但近來疫情趨緩加上政府推出各式觀光補助，相信若再自行加碼大放送，能讓乘載量回到往年盛況。

「來墾丁，送你去日本！」郭子義說，自8日起至9月30日止，凡持電子票證或電子支付搭乘墾丁快線（9189），只需半價但優待票種除外，且每搭一次高鐵左營站至恆春以南各站點，就加碼送一次抽獎機會，最大獎為5組「日本東京雙人5日機＋酒」，還有百張墾丁地區星級住宿券等。

郭子義笑說，為了加碼要送什麼，業者們攪盡腦汁，後來想想大家悶了這麼久，最想出國去日本，因此決定下重本盼藉此活動拉抬墾丁的旅遊人氣，1組日本雙人自由行價值約7至8萬，若反應熱烈，後續不排除繼續加碼送。

郭子義強調，這次活動不僅優惠遊客，也是照顧到恆春在地鄉親，因為從恆春搭快線至新左營也算一次抽獎機會，活動宗旨就是希望大家多搭乘大眾運輸，既舒服又環保。

據統計，疫情前，墾丁快線非暑假期間，1個月的運載量約1至2萬人次，暑假2個月可達7、8萬人次，單天加開班次幾乎破百，郭子義說，今年暑假可望回到往年盛況。屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，目前國旅回溫中，政府補助「住」、業者加碼「行」，看好雙管齊下的發展。