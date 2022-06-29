為降低機車事故，高雄市區監理所跟高雄區監理所鼓勵民眾上機車駕訓課，與駕訓班合作，推動機車駕訓課程。高雄市府交通局宣布加碼補助20萬元，補助這2區監理所的機車駕訓額度。

近年公路總局積極推廣「機車駕訓」，由駕訓班安排4小時學科、6小時術科課程，並模擬道路上狀況，以實際路況向學員教導用路安全，目前高雄市區監理所跟高雄區監理所各補助1200個名額，受訓且成功考照者可獲得1300元的補助。

高雄市副市長林欽榮於28日主持今年第6次道安會報，除聽取高雄市兩大監理所專案報告外，並指示交通局跟進加碼20萬，補助這2區監理所的機車駕訓額度。

林欽榮於會中表示，機車往往是青年學子的首選，但從全國數據可知，青年族群18至24歲在110年全國死傷人數中就佔了25％，而每年9月份到年底，全國交通事故死傷人數開始攀升的主因就在於年輕人暑期期間取得駕照後開始上路，因此機車駕訓勢在必行，高市府也全力支持。

會中交通局就「交通事故統計分析」進行報告，透過事故影片可發現「非號誌化路口未停讓」及「外側車道直接左轉(俗稱鬼切)」所導致的事故嚴重度高。

林欽榮說，高雄1至5月份死傷人數較去年同期減少941人，降幅為4％；1至5月份酒駕死傷人數122人，較去年同期減少20人，降幅14％，但仍應持續努力，落實各項道安工作；林欽榮也指示新聞局、交通局配合交通部第三季宣導主題「安全駕駛：不超速、不逼車、不無照」錄製市長環保車播音的地毯式宣導。