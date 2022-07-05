台中1對曾姓夫妻因停機車未立中柱與戴姓夫妻起爭執，曾妻控戴妻踹車牌，且還曾在她的機車上寫字條辱罵，除了提告刑事毀損罪外，還提民事求償50萬元，戴妻則反控曾妻推倒機車造成刑事毀損。戴妻挨告部分獲不起訴，曾妻則遭判拘役10天，另，曾妻求償一案，法院認為曾妻確實毀損戴妻機車，無理由提起求償，故全數駁回。

戴姓夫妻的機車為立中柱，遭鄰居不滿將機車踢倒，貼紙條罵自私，要求賠償精神撫慰金50萬。（圖/翻攝司法院判決）

據判決書指出，台中曾姓夫妻與戴姓夫妻住南屯的一棟大樓裡面，曾男的機車停車位為地下停車場94號車位，戴男為95號車位，戴姓夫妻不滿曾姓夫妻每次停車時多次超線，習慣靠近95號車位，又不立中柱，經社區管委會多次協調未果，戴妻在對方機車貼字條寫，「老兄現在是怎樣」、「做人可以不用這麼自私」、「沒那個本事好好停車，麻煩就不要騎車，請多一點體諒，謝謝！」

雙方最終開戰互告，曾妻告戴妻故意用腳踢他們的機車車牌，造成車牌凹陷變形，而戴妻則控告曾妻將機車推倒在地，造成零件受損，將中柱之戰搬上檯面。

曾妻控告戴妻毀損案的部分，檢察官認為，曾妻無法舉證車牌是戴妻踢壞，故不起訴戴妻，但戴妻控告曾妻部分，法院依毀損罪判曾妻拘役10日。雙方均無法接受判決結果，經曾妻提起民事訴訟後，曾妻指控，戴妻貼的紙條造成她名譽受損且居住權受到侵害，要求對方賠償更換車牌費用300元及50萬元精神撫慰金。

法官審理時，認為曾姓夫妻確實有侵犯到戴姓夫妻的95號停車位，並無理由要求戴姓夫妻賠300元的修車費及50萬元精神撫慰金，戴妻僅要求對方好好停車，並無損害名譽，且曾姓夫妻亦無法證明居住權受到侵害，故將曾妻要求的賠償金額全部駁回，可上訴。