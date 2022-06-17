林家小兄弟自掏腰包購買一大袋飲料，在警察節當天慰問辛苦的波麗士。（警方提供）

台中林家小兄弟檔日前自掏腰包購買一大袋飲料，在警察節當天走進大甲警分局后里分駐所，對著「心目中的英雄」大喊「警察節快樂！」所長李建興回贈警察勤務帽並與小朋友開心合影，讓兄弟倆「追粉成功」。

5歲哥哥每天由爸爸接送上下課途中，會看見員警在路口指揮交通、路上巡邏，偶然之下詢問父親，得知6月15日是警察節，也是他心目中英雄的專屬節日，於是跟弟弟講好自掏腰包，追粉「心目中的英雄」。

林爸爸表示，警察在孩子的心目中是英雄！日前哥哥跟他說，「要把零用錢拿出來給警察」，他則說，「天氣這麼熱，警察都在外面曬太陽。」哥哥接著回應「那買飲料給警察喝」。

林爸爸說，於是孩子用他們的零用錢買了6杯飲料，慰勞辛苦的員警，會帶小朋友來這裡，因為這邊治安平穩、警察同仁熱心，服務又親切，讓他們很安心，為此表達深深的感謝，並給與滿滿的祝福。

后里分駐所長李建興表示，聽到2位小兄弟稚嫩的聲音及可愛的笑容直奔值班台說「警察節快樂」，融化了在場所有員警們的心，當下內心是很微妙、很感動，因為那是小朋友自發性說出的內心話，相當感謝民眾的支持，適時的給予肯定，讓我們更加勇敢。