警政署長陳家欽一早傳出寫報告要提早退休的震撼彈，目前待核定。事實上，在15日警察節時，行政院長蘇貞昌出席警察節慶祝大會的致詞，或許就可看出陳想提早退休，而府院早已掌握的端倪。

上周警察節，警政署循例舉辦表揚大會，邀總統、行政院長致詞頒獎。蔡英文總統致詞行禮如儀，除感謝警察辛勞，就是強調政府會做警察的後盾，跟去年致詞幾乎一樣。

反倒是曾在公開典禮痛批部分地區治安不佳，撤換警察局長的蘇貞昌，今年卻讚揚警察近年治安滿意度都在8成以上，足見方方面面都獲得肯定，從除暴安良到協助防疫，都可見到警察的奉獻。他也提到政府在預算、人力和裝備上持續支持警察，也修法讓讓警察執法更有保障。

最反常的是，他最後特別提到陳家欽，像是總結陳從警生涯一樣說，陳從基層做到署長，42年來，一日警察，終身警察，不論其警察本身的內行專業，或是對基層的關心，各方面上，「我要特別對陳署長，表示最大的肯定與感謝。」

當時陳家欽聽聞這番話，若有所思對蘇點頭致意，對照20日陳遞交提早退休申請，他計畫傳承、提早離開，府院和他之間或許早有默契。