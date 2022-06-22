女星李妍憬（原名李妍瑾）日前才發文問好友AV導演圤智雨：「如果當A片女優的話你要不要拍我？」語出驚人引發熱議，後來才澄清她只敢當徵選AV男優的評審，話題不斷。近來李妍憬從演藝圈轉往電商平台發展，但她昨(21日)突然發文表示直播遭網友鬧事，對方因為不滿客服未即時回覆，竟然在半夜凌晨1點多跑到她公司鬧事，搞到驚動警察前來處理，讓原本想歡樂經營直播帶貨的她壓力大到哭，請對方將心比心。

李妍憬昨(21日)在臉書發文透露，有奧客來她公司鬧到驚動警察：「其實我們直播都希望帶給人歡樂，跟一個不踩雷平台，你不滿意我們不能第一時間回覆你，因為我們工作人員要休假，週休二日我都有在講，禮拜一訊息量爆炸，小幫手回客服都回到手發炎了。你覺得網路霸凌，你還跑到我公司鬧到警察都來，我們真的沒有辦法照著你的要求做！我已經在賠售賣了，盡力給大家歡樂，我們真的沒辦法服務你，錢一定退！」

李妍憬直播帶貨被奧客投訴鬧到公司，連波麗士大人都上門關切。（圖／取自李妍憬臉書）

李妍憬表示因此事而情緒決堤：「昨天哭了真的壓力很大」，並請對方將心比心：「你在罵我員工時你都沒想過人家也是有尊嚴，你來鬧到警察都來了，我家被你罵到一無是處的員工還好好安撫你，再將心比心今天你收到衣服199、299我給你是什麼品質？該解釋我都解釋給你聽了，既然不投緣那就別來買」，透露她平價賣衣卻遭不對等強烈投訴的委屈心情。

心情受影響的李妍憬仍展現高EQ面對：「雖然有待加強，但我覺得我的脾氣現在真的好太多了，你說跟警察說要告我們網路霸凌，警察叔叔都說要告的成啊！再來我是叫你別跟我買，我還沒好到24小時日日客服。在此跟大家說，我真的不用做節目效果都能如此的特別，不是霸凌，是因為你無限上綱影響到消費者購物了，在此妍妍還是跟大家說聲抱歉啦！然後最近都是賠售賣請大家聽清楚在（再）下單，感謝」。