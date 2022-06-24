台北市中山分局勤務中心王姓員警曾借款給丁姓男子100至125萬元，但遲遲無法討回，今年1月便委託四海幫背景的李姓男子擄人討債，李男夥同5名小弟擄走丁男，拘禁期間多次毆打對方，討要欠款，直至丁男親友報案後，王男才要求李男將人釋放，並下指導棋，製造轉移債權假象，脅迫他人為其作偽證。新北地檢署今依妨害自由、教唆偽證罪起訴王男。

檢警調查，王男2020年5月間曾借款100至125萬元給丁男，隔年12月間要求丁男簽下185萬元本票，作為債務擔保，但丁男卻無力償還本金，王男催討無果，便策畫暴力討債，委託在中山區宮廟認識的李男夥同小弟討債，王男也保證，若李男能討回100萬本金，其餘債款就可交由其自行分配，王男甚至提醒對方「丁男人很皮，被嚇到以後就找不到人」。

李男一夥人今年1月誘騙丁男前往新北市三重區某超商，便將其騙上車，控制其行動，將丁男載往八里區某工廠私行拘禁，多次對其拳打腳踢，甚至拿燒燙的熱熔膠鞭打對方，逼迫丁男打電話籌款。

丁男親友察覺異狀後報警，王男擔心東窗事發，立即聯繫李男等人停手，並要求將丁男釋放在中山分局附近，由他與丁男溝通，後續王男也要求丁男到大同分局報案，且威脅對方不能提告或撤銷告訴。

王男擔憂東窗事發，後續也要求李男刪除雙方所有對話紀錄，並要他供稱債權早在丁男被擄走前就已轉移，企圖撇清暴力討債關聯性，後續還以員警身份，威脅不知情人士，偽造假的債權轉讓同意書。

由於家屬報案時，提及丁男與王男有債務糾紛，檢方後續便找來廉政署與檢察事務官協助清查，由於李男小弟並未刪除通話紀錄，檢警也查出王男涉案證據。

檢方指出，王男身為警務人員，不思正當途徑索討債務，還夥同暴力討債共犯催討欠款，犯後指示偽造證據、教唆偽證，企圖推諉卸責，耗費偵查資源，但考量他在偵查中坦承犯行，並積極與丁男和解，獲得對方原諒，犯後知所悔改、彌補過錯，且催討無果才會挺而走險，因此建請法院適度量刑。