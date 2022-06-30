施姓員警昨天PO文說：「離開水湳一個半月，水湳市場還是這種停車鳥樣。」（取自臉書「飛天柯基警再一次詛咒世界」）

施姓員警昨天PO文說：「離開水湳一個半月，水湳市場還是這種停車鳥樣。」（取自臉書「飛天柯基警再一次詛咒世界」）

施姓員警昨天PO文說：「離開水湳一個半月，水湳市場還是這種停車鳥樣。」（取自臉書「飛天柯基警再一次詛咒世界」）

台中市警局大甲警分局施姓警員，因取締騎樓違停太多、告發所長貪汙，今年5月中旬從市區被調至大甲警分局，他被調至大安分駐所持續強力取締交通違規，也在自己經營的臉書粉專「飛天柯基警再一次詛咒世界」分享取締情形，他昨天PO文說：「離開水湳一個半月，水湳市場還是這種停車鳥樣。」

施姓員警PO文說，這邊我應該也開過二、三十張了.，也電話檢舉過幾次，民眾一樣這樣停，攤販一樣隨便擺，這不是第五分局跟水湳所長的縱容不然是什麼？真的只有自己下去當檢舉人才知道檢舉人有多無力，警察永遠不會立即到場，到場了也很可能只是鳴笛離開。

施姓員警指出，檢舉人又不可能花一整天的時間在現場守候，隔天違規停車的狀況一樣存在，用路人一樣沒有安全，很多人針對怎麼舉發違規停車會一直詢問粉專，我只能跟你們說，「身為警察其實我也越來越無力了，這是違規仔跟警察機關的共同勝利！」

另外，前兩張是我今天報案當下的狀況，前兩張以外的是員警處理完剛離開的狀況，這是我判斷有問題還是員警視力問題？違規攤販也沒告發，違停也沒檢視過啊！身為北屯人我必須強烈糾正你們，北屯不是大型免費停車場，而是大型菜市場好嗎！

施姓員警的PO文，立馬獲得網友的貼文響應「加油！支持你，你的努力正避免可能因為違停而發生的意外。」「每次報案簡訊都要特別備註我在現場等候警察才會比較快到，不然拖一小時才來快變常態。」「會這樣是因為警察的薪水，受民意代表監督預算，民代又有選票壓力，這個制度不改變，問題是不會解決的！還有就是警察大多數獎金來自警友會，反正這陋習已經多年了！