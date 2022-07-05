從台中市警局第五分局調到大甲警分局的施姓員警，強力取締違停導致一群違規仔打電話到市議員服務處陳情，要求施員警尊重鄉下文化、注重情理法，不要強力取締違規停車造成議員困擾。施姓員警在臉書PO文，既然取締違停會造成別人困擾，他覺得可改變一下策略，發現騎樓違建（加水泥牆、鐵捲門等）就筆記地址記錄下來，打1999請都發局來拆，我們就來看看台中市都發局的效率如何。

施姓員警並分享一個小故事，前幾天警取締騎樓違停時，有「熱心民眾」跑過來質疑為什麼自小客停在自家騎樓，且周遭也有「水泥牆」封死，前有鐵門，既然民眾不可能走，那為何施員警依然執意取締？

施姓員警表示，騎樓就是不能停車，沒有搭上違建就負負得正的道理，然後看了一下熱心民眾走來的地方，發現熱心民眾他家更狂，直接把騎樓封死改造成客廳，於是說了一句「我晚點打1999檢舉你們這一排的違建。」熱心民眾馬上跑走了。

網友在臉書留言「台灣人就是喜歡把自家一樓給你停車的空間拿去當客廳，然後再來靠背沒地方停車」。還有網友留言說：「施警官超棒的執法態度，卻不免也讓人為他的處境擔心..」。